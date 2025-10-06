Sin casos de víctimas infantiles por videojuegos

En Chiapas no se tiene reporte de casos de niños o adolescentes que hayan sido víctimas de delitos a través de plataformas de videojuegos, afirmó Levi Francisco Pineda, director de la Guardia Estatal Cibernética.

Pineda detalló que las plataformas en línea son un espacio donde incluso la delincuencia puede operar, no solo para reclutamiento, sino también para otros delitos como el abuso sexual infantil y la extorsión por datos financieros.

“Es habitual que haya personas adultas utilizando técnicas donde van a simular ser menores de edad, van a buscar amistad con los menores y van a tratar de obtener datos sensibles”, advirtió el director.

Explicó que una práctica común es el engaño para obtener información de tarjetas de crédito de los padres, pidiéndole al menor los datos para supuestamente comprar artículos virtuales dentro del juego, conocidos como “diamantes” o “pavos”, lo que deriva en un fraude.

Pineda mencionó que videojuegos como Fortnite, Free Fire y Roblox, son los frecuentados por niños desde los ocho hasta los 12 años; se ha identificado que estos no cuentan con las políticas suficientes para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes.

Medidas de prevención

Levi Francisco Pineda subrayó que las medidas de protección radican en la relación de confianza, hablar abiertamente con los hijos sobre los riesgos latentes en plataformas que pueden parecer inofensivas.

Explicó que es necesario verificar con quienes se comunican los niños, especialmente si utilizan audífonos, ya que podrían estar interactuando con personas de otros países o con identidades falsas.

Controles

El director recordó que la propia Organización Mundial de la Salud ha establecido parámetros concretos sobre el tiempo que los menores deben pasar frente a dispositivos electrónicos.

Dijo que es necesario hacer uso de los controles parentales disponibles como la aplicación gratuita Google Family Link que permite a los adultos gestionar y supervisar la actividad en línea de sus hijos, estableciendo límites y filtrando contenido inapropiado para su edad.