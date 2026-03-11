Sin control contrabando de productos extranjeros

Cientos de toneladas de productos agrícolas e industrializados entran a territorio mexicano de contrabando a través del río Suchiate en Ciudad Hidalgo y ejemplo de esto, es el reciente aseguramiento de un tráiler con más de 20 toneladas de azúcar de origen centroamericano, ante esto, el presidente de la delegación Tapachula de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Abel Ruiz Méndez, señaló que va en contra de empresas e industrias nacionales.

El dirigente de la Canacintra advirtió que la actividad ilícita se ha normalizado a pesar de que representa un daño a las empresas mexicanas que cumplen con los pagos impositivos, incluso advirtió que ingresan productos agrícolas como pesticidas, plaguicidas, fertilizantes, que por ser ilegales son más baratos.

Productos

Afirmó que el contrabando de productos provenientes de países de Centroamérica como azúcar, verduras, plásticos, gasolina, entre otros, es un trasiego que se ve normal y que incluso, algunos funcionarios toleran.

Diariamente ingresan cientos de toneladas de todo tipo de productos, ante la vista de la Administración de Aduanas, quienes allí se hacen de la “vista gorda” porque representa un negocio, agregó.

Detalló que el contrabando no solo afecta a las empresas locales, sino también a los agricultores en la región, ya que estas acciones inducen a la reducción de costos del producto mexicano.

No hay garantía

Hizo un llamado al Gobierno Federal y al de Chiapas a atender los problemas que genera el contrabando y que afectan a la población, los productos que ingresan de manera ilegal no tienen la garantía de que se cultivan o fabrican con las normas sanitarias e incluso, muchos de ellos entre agroquímicos y medicamentos provienen de laboratorios clandestinos que simulan la calidad de las originales.