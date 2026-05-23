Sin cupo en el hospital del IMSS Bienestar

El hospital regional de Tapachula adscrito al IMSS Bienestar, se encuentra en una situación crítica por la saturación de pacientes que ya no pueden atender ni recibir a otros, debido a la falta de espacios disponibles y de personal.

Por ese motivo, el grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) informó que una de las camillas no la ha podido recuperar porque “no se ha podido realizar el cambio correspondiente a una cama hospitalaria o área disponible dentro de la institución médica”.

Ello, indicó el organismo en un comunicado, limita las capacidades operativas para atender emergencias y realizar traslados de manera eficiente y segura.

Familiares de pacientes en el hospital han lanzado la alerta sobre la situación, ya que existen personas que son atendidas hasta en los pasillos y sentados en sillas, lo cual aparte de antihigiénico, pone en mayor riesgo su salud.

Esta problemática se agudizó en los últimos días, por lo que las quejas a través de redes sociales se han incrementado y urgieron a los directivos del IMSS Bienestar intervenir en forma inmediata antes de que colapsen todos los servicios hospitalarios.