El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de Becas Rosario Castellanos a personas que están aprendiendo a leer y escribir, como parte del programa Chiapas Puede, así como de celulares Alfacel para estudiantes de nivel medio superior que participan como alfabetizadores.

Desde la Arena Metropolitana Jorge Cuesy en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario reiteró su llamado al pueblo de Chiapas a seguir contribuyendo para que más personas se sumen a esta cruzada, y así ganar juntos la batalla contra la ignorancia.

“No hay nada más humano, no hay nada más importante que hacer de Chiapas el estado que salió del atraso. Y la única manera de hacerlo es con la educación. Sin educación no hay transformación”, afirmó, subrayando que nunca es tarde para empezar a aprender.

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, resaltó que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, Chiapas es un referente nacional en alfabetización gracias a la implementación de Chiapas Puede. Asimismo, reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que, junto con las instituciones educativas, ha conformado un gran equipo para cumplir la meta de alfabetizar a 4 mil personas.

Por su parte, el alcalde Ángel Torres Culebro reconoció al Gobierno del Estado por brindar a las personas la oportunidad de aprender a leer y escribir. Señaló que en la capital chiapaneca participan más de mil 500 personas en la primera etapa de alfabetización y capacitación, y se comprometió a redoblar esfuerzos para que Tuxtla Gutiérrez sea el primer municipio en levantar la bandera blanca.