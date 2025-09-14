Sin entregar el cuerpo de niña atropellada en Morelos

El caso de Imelda, una niña indígena de tres años originaria de Chiapas que falleció tras ser atropellada en Cuernavaca, Morelos, el pasado 27 de agosto continúa sin ser entregada a sus familiares.

El fiscal general del Estado de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, reconoció que se llevaron a cabo estudios de genética con la persona que señala ser familiar de la menor, sin embargo, tras los análisis se determinó que no hay una certeza jurídica para devolver el cuerpo de Imelda.

Comunicación

Adelantó que existe una comunicación con el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, para realizar actos de investigación que facilite la localización de la familia Imelda y finalmente pueda ser entregado el cuerpo que aún permanece en la Fiscalía de aquel estado.

Respecto al caso, Maldonado Ceballos mencionó en entrevista que se mantiene abierta una carpeta de investigación por trata de personas, así como omisión de cuidados.

Accidente

El pasado 27 de agosto la menor de nombre Imelda y otra persona, quien se identificó como su tía, se encontraban realizando malabares en un crucero de la avenida Plan de Ayala en la glorieta de la Luna, en Cuernavaca, Morelos.

Aparentemente, tras agacharse a recoger algunas monedas Imelda fue arrollada por el chófer de un camión de paquetería que no la vio, mismo que después fue detenido.

Tras los hechos se reveló que la menor y su familia son de origen indígena provenientes de Chiapas. Imelda se encontraba bajo el cuidado de su tía quien no habla español.

A pesar de las pruebas genéticas realizadas con los posibles familiares aún no se confirma ningún parentesco, debido a que no constituye una línea directa de ascendencia.

Este caso ha sido abordado por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien afirmó que mantiene comunicación con el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar para analizar este fenómeno de menores que migran a ese estado.