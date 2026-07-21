Sin fecha de reparación de alarmas sísmicas

Después de la falla que sufrieron las alarmas sísmicas en San Cristóbal de Las Casas, el director de Protección Civil (PC) municipal, Pablo Reyes, aceptó que desconocen la razón del fallo y que siguen en espera de que el personal técnico llegue a verificar el equipo.

En entrevista, indicó que la empresa responsable de las alarmas es Alta Prevención, ubicada en la Ciudad de México, y que realizó la instalación en 2017. El director informó que es el municipio quien se encarga de pagar el servicio.

Caso

Cuestionado sobre si esta falla podría provocar la búsqueda de otra empresa proveedora del mismo servicio, Pablo Reyes dijo que no, argumentando que en su “opinión personal”, son una empresa “altamente profesional”.

Sin técnicos

Pese a la preocupación que esta falla provocó en la ciudadanía, Pablo Reyes dijo que el personal técnico aún no le da fecha para verificar el equipo, esto “porque los técnicos no están en el estado”.

El funcionario indicó que las alarmas no son el único elemento para la prevención en estas emergencias, y recordó que los simulacros también han ayudado para saber cómo reaccionar ante un sismo. “El sistema de alertamiento sísmico tanto en el Museo de San Cristóbal (Musac), como el DIF municipal, son herramientas extras”, agregó Pablo Reyes.