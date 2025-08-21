Sin focos rojos para regreso a clases

En el contexto de presuntos actos de desplazamiento y delincuencia en Chiapas, el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de Los Santos, dijo que no hay “focos rojos” de cara el retorno escolar y que el inicio del próximo ciclo está garantizado.

Dijo que existe entusiasmos y tranquilidad, pues se respira paz social, confianza en las autoridades y deseo de continuar las actividades escolares.

Los profesores, abundó, ya iniciaron sus actividades administrativas para preparar el retorno escolar y las escuelas están limpias y listas en todos los municipios de la entidad, donde se espera un regreso en calma

Contexto

Y es que diversas autoridades en Chiapas, encabezadas por el propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, además del fiscal Jorge Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, aclararon que en realidad se trata de familias o personas vinculadas a grupos delictivos los que se trasladaron Guatemala, pero no por desplazamiento orgánico, sino por escapar de los actos de justicia y seguridad.

Específicamente sobre este acto, el mandatario estatal en un evento en el Poder Judicial del Estado, aclaró con profundo respeto que las personas que estaban saliendo de la entidad para internarse en Guatemala eran sujetos vinculados a grupos delictivos, no de población civil.

Dijo también que el concepto de desplazamiento tiene componentes varios y el que ocurre en Chiapas no tiene que ver con la dinámica local, sino con grupos delictivos que abandonan la entidad ante las garantías del Estado de Derecho.

Es de mencionar que, para el próximo primero de septiembre, la educación primaria, que incluye más de 17 mil escuelas y un millón de estudiantes, regresará a sus clases ordinarias.