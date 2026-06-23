Sin importar qué, quien delinque enfrenta la justicia

En su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, apuntó que en torno a la investigación que se tiene abierta para desmantelar la banda de personas extranjeras principalmente de orígenes colombiano y venezolano, que opera a través de la extorsión “gota a gota” en Tuxtla Gutiérrez y municipios como Tapachula, hasta el momento hay 15 personas detenidas.

Llaven Abarca refirió que son ocho de origen venezolano, cinco de nacionalidad colombiana y dos de origen mexicano, quienes están siendo investigadas por el delito de extorsión agravada y podrían alcanzar una pena hasta de 45 años de prisión.

Operativo

Precisó, que en Tuxtla se han realizado las detenciones en el fraccionamiento Acacias, barrio Santo Domingo, colonias El Vergel y Presidentes, mientras que en Tapachula se realizó un operativo en Puerto Madero, donde se aseguraron 81 dosis de cristal, 31 de cocaína, 52 de metanfetamina y 42 de marihuana, así como dos armas cortas y un arma larga, 42 cartuchos útiles, cuatro cargadores, dos vehículos y cuatro motocicletas.

En este sentido, el fiscal general dijo que de diciembre de 2024 a la fecha, en el estado se han detenido a 841 personas extranjeras, principalmente por los delitos de narcomenudeo, desobediencia y resistencia de particulares, robo, violencia familiar, daños, lesiones y pederastia. Agregó, que son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Ecuador, entre otros.

No obstante, recalcó que las personas extranjeras son bienvenidas a México, y principalmente a Chiapas, siempre y cuando respeten las leyes mexicanas, pues las que delincan tendrán que enfrentar la justicia.

Combate al narcomenudeo

Durante este canal de comunicación, el fiscal también dio a conocer que la institución se encuentra trabajando de manera intensa y frontal en el combate del narcomenudeo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De esta forma, se llevaron a cabo dos operativos; el primero en el municipio de Tapilula, donde se detuvo a Lucía “N” y se aseguraron dos inmuebles, en uno de los cuales se localizaron un arma larga, 10 cartuchos útiles calibre .12mm y más de 70 dosis del narcótico conocido como cristal. Por estos ilícitos, la detenida podría compurgar hasta 8 años de prisión.