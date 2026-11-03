Sin incidentes en panteones de la Perla del Soconusco

Unas 60 mil personas acudieron a los panteones de Tapachula en los últimos días en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos y Fieles Difuntos, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Bracamontes Vila.

Brigadas

Precisó que se desplegó un dispositivo de seguridad y de prevención en cada uno de los camposantos, con la finalidad de atender cualquier contingencia, aunque no se tienen reportes de ningún incidente.

Aunque desde el pasado sábado empezó la mayor movilización de personas, ayer lunes la afluencia fue más intensa, considerando más de 20 mil solamente en el Panteón Jardín y otra cantidad similar en el Municipal.

Limpieza

Semanas antes se efectuaron labores de limpieza, descacharrización, saneamiento básico y termonebulización, para mantener espacios seguros para todos los visitantes y de esta manera prevenir enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue.

Reconoció la participación ciudadana que acudió a los panteones para visitar las tumbas de sus familiares, transcurriendo todo con tranquilidad.