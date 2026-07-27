Sin incidentes la Feria Santiago Apóstol

Con saldo blanco concluyó la Feria Santiago Apóstol 2026 en el municipio de Cacahoatán, luego de varios días de actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas que congregaron a miles de habitantes y visitantes de la región.

La ceremonia de clausura se realizó la noche del sábado y fue encabezada por el presidente municipal, Víctor Pérez Saldaña, quien destacó que, por segundo año consecutivo, la organización del festejo se llevó a cabo de manera coordinada entre el ayuntamiento y la sociedad.

El alcalde reconoció el respaldo de los gobiernos estatal y federal en las labores de seguridad, lo que permitió que las familias disfrutaran de un ambiente de sana convivencia durante el desarrollo de la denominada “Fiesta para Todos”.

Cada noche, el parque Central registró una importante asistencia del público para presenciar las presentaciones de artistas como Espinoza Paz, Aleks Syntek, Alicia Villarreal, el comediante JJ, la Marimba Orquesta Perla de Chiapas, Arturo Aquino, Alfredo “El Pulpo de los Teclados”, además de agrupaciones de música de banda y reconocidos DJ’s.

La reina de la feria, Fernanda I, participó en las actividades culturales, deportivas, religiosas y artísticas, promoviendo la riqueza cultural y productiva de este municipio de la región fronteriza.

Durante la clausura, el presidente municipal agradeció el apoyo del Cabildo, de los colaboradores del ayuntamiento y de la ciudadanía, quienes contribuyeron al desarrollo exitoso de la feria y a mantener un ambiente de tranquilidad durante todas las celebraciones.

El evento también atrajo visitantes provenientes de Guatemala y de diversos municipios de Chiapas, entre ellos Tapachula, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, Suchiate, Huehuetán, Tuzantán, Escuintla, Acapetahua, Unión Juárez, Amatenango de la Frontera, Tuxtla Chico, Mazatán, Motozintla y Metapa, consolidando a la Feria Santiago Apóstol como una de las festividades más importantes de la región.