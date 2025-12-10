Sin incremento en precio de carnes

Vendedores de carnes del mercado Juan Sabines, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, esperan que las ventas por las fiestas decembrinas y fin de año comiencen a incrementar en los próximos días. Aseguran que en los últimos tres meses el precio de los productos se ha mantenido estable.

Los locatarios señalaron que a lo largo del año hubo alzas en el costo de sus productos debido a diversos factores. Esta situación los obligó a aumentar el precio por kilo de las carnes, lo que generó una disminución en el consumo de la población.

Tal es el caso de la res. Actualmente el kilo se mantiene por arriba de 200 pesos. De acuerdo con Juan Morales Sánchez, comerciante del mercado, en comparación con el año pasado el precio aumentó 20 pesos.

El incremento se dio de manera progresiva desde inicios de año; sin embargo, en el último trimestre se estabilizó. Algunos de los factores, dijo, se deben a situaciones como la sequía, inundaciones y quema de pastizales. “Aunque parezca increíble, es muy cierto que repercute en la ganadería”.

El cierre de la comercialización de ganado con la frontera sur también fue un factor importante para que el precio se desestabilizara, no solo a nivel local sino nacional.

En lo que respecta al precio de la carne de pollo, en los últimos meses se registró una reducción. Actualmente el kilo se cotiza en 85 pesos en los pasillos del mercado del centro.

Hilda Gómez, también comerciante, reveló que durante el año llegó a cotizarse hasta en 95 pesos debido a un desabasto, lo que también generó una disminución en ventas.

Para el cierre de año aseguró que el precio se mantendrá en este nivel; sin embargo, estimó que para enero podría haber un aumento, como suele suceder todos los años.

La situación de la carne de puerco es diferente. A lo largo del año el precio se mantuvo en un promedio de 140 pesos, incluso al mismo costo que en diciembre pasado, reveló Oralia, comerciante con más de 40 años de experiencia.

Aunque el precio se ha mantenido, aceptó que las ventas han sido bajas.