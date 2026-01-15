Sin inversionistas en Polo de Desarrollo

Empresarios hacen un llamado al Gobierno Federal a modificar las reglas de operación de los proyectos de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, cuyo objetivo fue la declaración de áreas geográficas delimitadas con condiciones para atraer inversión y potenciar capacidad productiva a efecto de detonar el desarrollo social, ante la falta de interés de inversionistas nacionales y extranjeros en Puerto Chiapas.

En entrevista, el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, dio a conocer que, a casi un año de la creación del polo, no se ha logrado atraer inversiones significativas debido a la falta de claridad en las reglas de operación.

“El gobernador del estado ha anunciado una visita al secretario de Hacienda y a la Secretaría de Marina para modificar las reglas de operación y atraer más inversión, ya que hay preocupación ante el nulo interés que los empresarios han mostrado para establecerse en la zona”, abundó.

Indicó que la falta de claridad en las reglas de instalación ha sido un obstáculo para que las empresas se establezcan en la zona, sin embargo, hay inversionistas que están en proceso de instalarse y se espera que, con la modificación de las reglas, más empresas se sumen al polo.