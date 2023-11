Sin justicia víctimas de accidente de la ruta 91

El siniestro vial sucedió el pasado 9 de octubre en el libramiento Norte, de Tuxtla Gutiérrez. Carlos López / CP

Cinco muertos y una decena de lesionados no son suficientes para que familiares de las víctimas accedan a la justicia respecto al accidente de la ruta 91 el pasado 9 de octubre en el libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos de Tuxtla Gutiérrez.

Uno de los casos es el de Leyder Martínez, quien viajaba en la unidad tras acudir a una cita médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se dirigía a la Torre Chiapas, en donde trabajaba.

Juan José Martínez, hijo del señor Leyder Martínez, comentó que “lamentablemente nosotros estamos acá para que el Gobierno del Estado, tanto los seguros y las personas que hicieron este accidente, se hagan responsables, porque no ha habido ayuda de la Fiscalía ni del dueño del Vento, ya que tuvimos tres citas previas para que se hiciera todo ese proceso y no hubo apoyo de las personas del Vento hacia nosotros, porque no llegaba la parte que correspondía, sino otra persona que no le compete”.

Juan José le envía un mensaje al presunto responsable del accidente: “Que sea empático, la empatía ante todo, somos seres humanos, cometemos errores y por esos errores lamentablemente perdieron la vida varias personas; solo que se haga responsable, y si no, pues que la parte judicial apoye, porque no ha habido orden de aprehensión y no se ha movido nada, por eso estamos con esa molestia”.

Agregó que se manifiestan con el interés de que no se deje pasar por alto la situación, ya que temen que se tenga el objetivo de dar carpetazo a la investigación.

Mesa de diálogo

Añadió que hoy viernes tendrán una reunión, pero a lo largo de los días han tenido estas pequeñas juntas en donde no se les soluciona nada, pero permanecerán sin quitar el dedo del renglón.

A decir del joven, el hecho es que son cinco personas que perdieron la vida, a las que se suman los lesionados, quienes siguen pagando tratamientos a pesar de que algunos ya salieron el hospital, pero nadie se hace responsable de los gastos, en especial sobre algunos casos en donde las víctimas son personas de escasos recursos.

Hizo hincapié en que algunos de los comentarios de las propias víctimas es que el conductor de la unidad de transporte también tuvo responsabilidad en el accidente, porque de manera inicial iba a exceso de velocidad, lo cual se observa en las cámaras, aunado a que consumía alimentos mientras manejaba.