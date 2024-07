Sin nada definido para los comicios extraordinarios

Hasta ahora no hay nada definido en relación a si habrá o no elecciones extraordinarias en Chiapas, toda vez que algunos municipios no presentaron las condiciones para llevar a cabo las votaciones el pasado 2 de junio, esto de acuerdo a datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Avances

"Lo que se ha resuelto hasta ahora es lo de Capitán Luis Ángel Vidal, debido a que en un principio se declaró la no validez de la elección por hechos violentos que culminaron en la destrucción de la paquetería electoral. Se impugnó, pero la decisión de nulidad fue ratificada por el tribunal local", explicó María Magdalena Vila Dominguez, presidenta provisional del IEPC.

Dijo que en su momento la representación de un partido político hizo llegar algunas actas el día del cómputo, sin embargo, el Consejo Municipal determinó no tomarlas en cuenta. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en ese municipio solo se alcanzó a mostrar dos actas; al no existir más documentación es que se tomó la decisión de declarar la no validez que fue respaldada por el organismo jurisdiccional local. Lo siguiente es esperar si esa decisión se impugna en otra instancia federal.

Elecciones extraordinarias

Con esto, añadió, suman tres municipios que podrían ir a elecciones extraordinarias, siempre y cuando así lo determine el Congreso de Chiapas. Los otros dos son Pantelhó y Chicomuselo, zonas en las que no se pudieron llevar a cabo las votaciones ordinarias.

Hasta ahora, comentó la consejera electoral, se tuvo un primer acercamiento con el Poder Legislativo en el que se informó de las impugnaciones que hay. Recordó que la fecha para que se resuelvan los juicios de inconformidad es en agosto.

Vila Domínguez detalló que hasta ahora no tienen conocimiento de alguna fecha en particular, si es que habrá o no elecciones, esa decisión está en manos del Congreso.

En otro orden de ideas, comentó que después de la jornada electoral y de los cómputos, los Consejos Municipales y Distritales llegaron a su fin en relación a las labores que hicieron, las cuales comenzaron a trabajar desde el mes de marzo.

Amplían contratos

Sin embargo, recordó que en los 49 municipios que fueron impugnados, el órgano local tomó la decisión de ampliar el contrato de actividades de las presidencias y las secretarías técnicas, para que se atiendan todos los requerimientos que sean necesarios por parte de los tribunales.