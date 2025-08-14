Sin obtener solución al problema de Pemex

Trabajadores jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) determinaron que este jueves cerrarán definitivamente las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto ante la falta de respuesta para poder recibir los servicios médicos, lo cual podría agudizar el desabasto de combustibles en las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas.

Este miércoles la mayoría de las gasolineras permanecieron cerradas y los que recibieron producto se les terminó en pocas horas ante la alta demanda, por lo que los trabajadores solamente se dedicaron a realizar labores de limpieza.

Después de tres días de manifestaciones por periodos de ocho horas, los jubilados advirtieron que no obtuvieron respuestas y “Pemex prefirió pagar a los piperos para repartir el combustible que cubrirlos adeudos con el sanatorio que atiende la salud de ellos y sus familias”.

Sin respuestas

Jhonson de los Santos González, representante de los trabajadores jubilados de la paraestatal, explicó que este miércoles se dio una videoconferencia vía zoom, en la cual representantes de recursos humanos, administrativos y de servicios médicos de Pemex solamente pidieron “tiempo y otros días para solucionar”, por lo que no hubo acuerdos. Ante ello, el bloqueo permanente será a partir de este jueves.

Criticó que Pemex sí pagó a los dueños de las pipas que renta, por lo que 14 unidades salieron ayer por la tarde a repartir combustible a las gasolineras, mientras que “a las familias de los trabajadores nos tienen en el total de los abandonos, con el riesgo de la salud de nosotros y de nuestras familias”.

Esa situación hace que “lleguemos al extremo de cerrar definitivamente la Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, y a partir de este jueves no podrá salir ni entrar ni un solo litro de combustible”.

Y es que mencionó que desde hace casi un año que Petróleos Mexicanos no paga al sanatorio que proporciona los servicios médicos integrales a los trabajadores en activo y jubilados, por lo que éstos les fueron suspendidos.

Escasez

En tanto, el problema de la escasez de combustible en la región de la Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra prevalece, aunque presuntamente ya pagaron a la empresa que renta las pipas de distribución a Pemex.

Por esta razón, ayer después de las tres de la tarde iniciaron la distribución mediante pipas, porque la TAR ubicada en Puerto Chiapas, fue bloqueada por ocho horas por trabajadores jubilados de Pemex.

En recorridos por las empresas distribuidoras se puede apreciar que permanecen con cintas amarillas, conos y otros objetos que impiden el ingreso de los vehículos a las bombas de despacho.

Se advirtió que en caso de no solucionarse el conflicto con los trabajadores, se recrudecería la falta de combustible al no permitir la salida de las unidades de la Terminal de Almacenamiento y Reparto.