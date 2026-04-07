Sin rastro de toxinas en moluscos bivalvos

Como parte de los trabajos que se realizan en Chiapas para cuidar el bienestar de la población, los estudios arrojados del personal de la Secretaría de Salud arrojaron que hasta ahora no hay rastros de toxinas en los moluscos bivalvos en la franja costera de la entidad.

Con lo antes señalado, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) descartó que haya presencia de la conocida Marea Roja.

Las actividades que se están realizando son preventivas, con la finalidad de cuidar la salud de las personas en este periodo de vacaciones.

Análisis

Se intensifica el monitoreo en centros turísticos, a través del muestreo de agua de mar y de moluscos bivalvos para la detección de microalgas tóxicas (fitoplancton) y biotoxinas, todo esto con el propósito de esos cuerpos de agua tengan la calidad para el uso recreativo.

“De acuerdo con los resultados más recientes del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), los niveles de fitoplancton se encuentran dentro de parámetros normales y, hasta el momento, no se ha detectado la presencia de biotoxinas en moluscos bivalvos”, remarcó la Dipris.

Adicional al muestreo que realiza el personal de salud, a la par se llevan a cabo sobrevuelos, debido a que forma parte de una herramienta que también ayuda a dimensionar la posible magnitud en caso de encontrar marea roja.

Las imágenes recientemente obtenidas con el apoyo de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil, informaron las autoridades de salud, confirmaron que no hay presencia de esos eventos biológicos.

“Las acciones de vigilancia sanitaria se llevan a cabo en las jurisdicciones sanitarias de Tapachula y Tonalá, con el apoyo de las brigadas de Protección contra Riesgos Sanitarios, el LESP y la Vigésima Segunda Zona Naval de Puerto Chiapas”, enfatizó la Dipris.