Sin razones para aumentar precio del agua en pipa

Ante la problemática que enfrenta el municipio de Cintalapa, luego de la clausura y suspensión de pozos durante la visita del personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), integrantes de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua del Valle de Cintalapa, dieron a conocer el incremento en el precio en el servicio.

Derivado de lo anterior, la presidenta municipal, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, en compañía del director del Sistema de Agua Potable y el director de Obras Públicas realizaron una rueda de prensa en la cual detallaron la postura en la que la administración enfrentará la regularización del servicio de extracción de agua del subsuelo.

Responsabilidad federal

La alcaldesa señaló que los trabajos que realizó el órgano administrativo del Gobierno de México son de responsabilidad federal; por lo cual, el gobierno estatal y municipal no tiene injerencia, indicando que se buscarán estrategias para poder suministrar el vital líquido a la población ya que derivado de algunos desperfectos en las bombas, se a dificultado el servicio por parte de Sapam.

Por otra parte, expresó que no hay razones para realizar un incremento en el servicio que ofrecen los piperos, ya que al entablar pláticas con el propietario del pozo que se encuentra completamente regulado, señaló que no hará ningún ajuste en el precio al menos en lo que resta de este año.

Puntualizó que el municipio enfrenta una fuerte problemática de regularización en varios rubros, lo cual desde el inicio de su administración ha sido uno de los principales retos y aunque se han alcanzado avances, aún falta mucho por hacer.