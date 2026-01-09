Sin recuperar ocupación pre pandemia

Pese a que San Cristóbal de Las Casas es considerada la capital del turismo en Chiapas, algunos hoteles siguen sin recuperar la ocupación que se tenía antes de la pandemia por covid. Así lo indicó Victoria Hidalgo Pérez, presidenta de Posadas y Hoteles de clase económica A.C.

La presidenta indicó que durante la pasada temporada vacacional, iniciada el 22 de diciembre y finalizada el 2 de enero, registraron una ocupación promedio de entre el 59 y el 60 % en toda la región.

Temporada

La asociación de Posadas y Hoteles de clase económica agrupa a 18 hoteles, algunos de los cuales tuvieron una ocupación al 50 y 40 %. Sin embargo, la entrevistada, días anteriores a la temporada, la ocupación estuvo baja.

Estas cifras contrastan levemente con lo dicho por el municipio, que durante el primer informe ciudadano expuso que registraron un ocupación hotelera del 75 %. Algunos hoteles del centro, indicaron, tuvieron una ocupación del 95 %.

Comparaciones

En comparación con la afluencia que se tuvo en 2024, Victoria Hidalgo menciona que la situación está igual. “No se ha logrado subir después de que hubo problemas en el estado por la situación del covid. En otras partes de la república ya subió, pero en la zona no se ha podido ni siquiera cobrar las tarifas correspondientes, siempre se está por debajo de lo requerido” añadió la presidenta.

Reconoció que la violencia en el estado también fue un factor que desalentó al turismo, sin embargo, en recientes meses, sí se ha visto en deceso en incidentes relacionados, por ejemplo, a los “motonetos”.

Cambios

Respecto a la coordinación con el municipio, la presidenta de la asociación indica que “desgraciadamente, cada quien hace lo que puede por su cuenta”. Recuerda que en otros años eran citados por los secretarios de turismo a nivel estatal. “Venían a visitarnos y ver qué necesitábamos, pero ha quedado muy silencio”, dijo.

Hace unas semanas, la asociación, junto a otras también lideradas por mujeres, hicieron un llamado para atender los accidentes que se dan en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.