Sin reportes de intoxicados o muertes por hongos

En Chiapas, a diferencia de lo que ocurrió hace unos años con personas que se enfermaron a consecuencia del consumo de hongos, en lo que va de este 2026 no se ha tenido un solo reporte de intoxicados o de fallecimientos por ingerir dichos productos, revelaron las autoridades en materia de salud.

James Gómez Montes, director del Laboratorio Estatal de Salud Publica de Chiapas, explicó que es en la temporada de lluvias cuando florecen los hongos, y en algunas comunidades de la entidad se genera la recolección.

En muchas zonas, agregó, son los menores de edad quienes se encargan de llevar a cabo el levantamiento de estos productos, y muchas veces no tienen el conocimiento para identificar cuáles son o no comestibles.

Acciones preventivas

El director del Laboratorio Estatal de Salud Pública, resaltó que es importante hacer la promoción en diversos municipios del estado la forma de identificar los hongos y prevenir intoxicaciones.

Uno que es comestible puede aportar vitaminas, proteínas y hasta se pueden hacer sembradíos para obtener un beneficio económico. Caso contrario, si son venenosos y se consumen, en dos horas las personas pierden la vida.

Contexto

Las intoxicaciones pueden ocurrir en cualquier época del año; sin embargo, se puede generar una mayor complicación en la temporada de lluvias debido a la reproducción de los hongos que necesitan mucha humedad.

De manera constante las autoridades en Chiapas realizan las ferias del hongo, eventos que permiten compartir con la población que algunos de estos productos pueden ser comestibles. Otros pueden provocar impactos en la salud y están los que pueden llevar a la muerte.

Fue en el 2017 cuando en Chiapas se registró el mayor brote de intoxicaciones por hongos; un 46 % ocurrió en Chamula y 113 personas resultaron afectadas.

Finalmente, se detalló que de las muestras que se han hecho, en un 14 % se encontraron hongos no comestibles y 13 % de tóxicos. El porcentaje mayor fue referente a los que se pueden comer.