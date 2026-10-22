Sin respuesta al plan hídrico de ciudadanos

Representantes de los distintos Consejos y Alianzas de colonias de San Cristóbal, consideraron que las autoridades municipales no ofrecieron propuestas claras en base al plan integral hídrico propuesto por ellos y presentado el pasado 22 de septiembre a la presidenta Fabiola Ricci.

Durante una reunión celebrada el pasado 20 de octubre en el centro cultural El Rastro, señalaron que responsables del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) y de la dirección de Ecología “no mostraron voluntad para atender la crisis hídrica de la ciudad”.

Situación en Jalisco

Nicolás Gómez, parte del Consejo de la zona sur, recordó la situación que está sucediendo en Jalisco sobre la calidad del agua y las intenciones de privatizarla. En ese sentido, recordó que, a nivel local, después de dos años de mantener reuniones, se sigue sin tener acuerdos concretos.

“Va a pasar otro trienio y quien se queda con el problema no son las autoridades, sino nosotros como pueblo”, dijo el activista, quien añadió que incluso a los visitantes de la ciudad se les ofrece agua de mala calidad. “Yo creo que como Pueblo Mágico que va a cumplir 500 años vamos en retroceso”.

Por su parte, Joaquín García recordó que el director del Sapam, Carlos Alberto González de León, quien ha estado presente en los conflictos vecinales por el agua, estuvo, en principio, de acuerdo con la propuesta de sectorizar la distribución del agua, mencionando que ya se realiza en ciudades como Monterrey.

Cambios

Sin embargo, el representante del Consejo de la zona norte lamentó que Carlos Alberto González cambiara de posición ya dentro de la mesa de trabajo.

Joaquín García, cuya participación fue cortada en la transmisión realizada por el Ayuntamiento, también cuestionó el gasto millonario que a lo largo de dos años se ha hecho en traer a artistas que promueven una cultura criminal, ya que ese recurso, dijo, “debería ocuparse en atender la crisis hídrica”.

En respuesta, la presidenta Fabiola Ricci respondió que los recursos ya vienen etiquetados, por lo que no puede destinar dinero para otra rama no especificada.

Al finalizar la reunión, los consejos y alianzas reafirmaron su voluntad para trabajar con la autoridad, acordando una próxima reunión donde los directores municipales ofrezcan propuestas claras.