Sin riesgo que población utilice agua en Chilón

Las muestras se están haciendo en laboratorios para conocer si están dentro o fuera de la norma. Diego Pérez / CP

El director del Instituto del Agua, Fernando Adolfo Zepeda Soto, confirmó que el vital líquido en el municipio de Chilón puede usarse por parte de la población, esto después de la revisión que se hizo en la zona por una denuncia que indicó una “sustancia rara” dentro de las líneas de distribución.

La cronología indica que el reporte se detectó a las tres y media de la tarde, y fue una hora y media después que las autoridades del municipio procedieron a verificar los tanques, pero no encontraron alguna manipulación, sin embargo, se cerraron las válvulas.

Aunque no hay riesgo para la población que consuma el agua, los resultados de la toma de las muestras se tendrán en un par de días. Hasta ahora no se puede dar algún adelantado del contenido, salvo que tenía un olor fuerte y color que no fue normal.

Efectos

La afectación del agua fue en una longitud de unos 600 metros de tubería, rango que alcanzaba a unas 200 o 300 personas que viven cerca del lugar, pero hasta ahora no se ha reportado nadie intoxicado. La red de distribución fue limpiada.

De acuerdo con la información del Instituto del Agua, fueron cinco las muestras que se hicieron en los siguientes puntos: en el tanque de almacenamiento de Tzalajá, además de una casa frente al parque central.

En el análisis se incluyeron las instalaciones de la Cruz Roja, otra vivienda particular y el tramo final de la afectación que se ubicó en la Escuela Secundaria Técnica No. 23.

Zepeda Soto afirmó que al revisar la zona se encontró una sustancia rara, con olor a algún químico, por eso es que se realizan los análisis. A la actualización de este lunes 4 de noviembre, no hay riesgo en el consumo del hídrico que se distribuye en las tuberías del municipio.