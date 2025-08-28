Sin riesgos ante sismos

A pesar de los recientes sismos que han ocurrido en los alrededores del volcán Chichonal, ubicado en Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que no representa ningún riesgo para la población; sin embargo, se mantendrá la vigilancia científica.

La dependencia federal reconoció que en el sitio se ha registrado un “ligero aumento” de la actividad sísmica cerca del volcán, situado entre los municipios de Chapultenango y Francisco León.

En el pronunciamiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y otras instituciones, fueron las que detectaron, entre el 6 de junio y el 21 de agosto de este año, el aumento de los sismos.

Vigilancia

La dependencia federal detalló que en seguimiento a este caso también se prevé que, en coordinación con otras instituciones, se instale un puesto de mando para mantener informada a la población y llevar a cabo acciones preventivas.

“Actualmente, el volcán no representa un riesgo mayor para la población. La vigilancia científica es continua, y cualquier cambio será informado de inmediato por los canales oficiales”, detalló la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Como parte de las medidas se ha informado que por ahora, no hay acceso al cráter y habrá monitoreo las 24 horas por parte de especialistas. También se pondrá en una campaña de difusión para las comunidades cercanas y personas que quieran visitar el sitio.

Se indicó que desde el año 2021 hay un plan operativo, el cual incluye refugios temporales (que se activarían solo de ser necesarios), además de rutas de evacuación y las zonas de riesgo que están debidamente identificadas en un mapa de peligros volcánicos.