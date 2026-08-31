Sin saber leer, egresan ocho mil de secundaria

En Chiapas se detectó que cada año hasta ocho mil escolares de secundaria están egresando sin saber leer ni escribir, un escenario complejo en el marco de alfabetización estatal, confirmó el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala.

Esta dinámica es compleja, pues aun cuando se avanza en el programa de alfabetización, la deserción escolar y la presencia de escolares con habilidades mínimas representan un nuevo paradigma que incluye históricos rezagos.

Muchos de estos escolares desertan al enfrentar los retos del nuevo nivel educativo en mención. Es decir, “año con año se produce analfabetismo en Chiapas”, confirmó el funcionario estatal, que dijo iniciar una investigación para conocer qué ocurre con los profesores de grado y por qué acreditan a esta población analfabeta.

Dijo que es un reto al que no hace vuelta; por el contrario, enfrenta, pues es un tema tocante con la educación y el desarrollo de Chiapas, que no necesariamente estaba considerado al conocer las alarmantes cifras de analfabetismo en la entidad.

Población

Este fenómeno fue descubierto en el contexto de los trabajos por alfabetizar; por ello se ha reforzado el trabajo en las escuelas identificadas, sobre todo en población menor de 15 años de edad, para hacer frente a este reto tan desconocido como revelador, dijo.

En particular a esta población está dirigida la recién creada beca “Artemio López”, así como apoyos en mochilas y útiles escolares, buscando primero que no deserten de las escuelas y atender sus carencias educativas de inmediato.

Estos analfabetas son un nuevo rostro de la ignorancia, pero también de la histórica complicidad institucional.

Para este sector se realiza un nuevo esfuerzo dirigido a los profesores, escuelas y claramente a los alumnos para que de inmediato y de manera extraordinaria se atiendan estos rezagos.

Este acto evidentemente irregular, el de egresar alumnos analfabetas, ocurre en su mayoría en las comunidades indígenas de Chiapas, sobre todo en los 12 municipios del olvido a la prosperidad.

Se trata de los municipios que sostienen los márgenes más altos en rezago educativo, donde se están haciendo esfuerzos como la entrega directa de 40 mil pesos a las escuelas para mejorarlas, entregando libros y creando bibliotecas.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, Chiapas ocupaba el primer lugar nacional en analfabetismo, con una tasa del 13.6 % al 14 % (14 de cada 100 habitantes), lo que representa alrededor de 512 mil 720 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir.

La condición afecta desproporcionadamente a las mujeres (322 mil 586) en comparación con los hombres (190 mil 134) y se concentra de mayor manera en poblaciones indígenas y zonas de alta pobreza, donde el 86 % de los adultos mayores de 60 años es analfabeto.

Chiapas Puede

Chiapas Puede es el programa de alfabetización del gobierno de Chiapas que busca erradicar el analfabetismo en la entidad. Ha recibido diversos reconocimientos por su enfoque intercultural y estratégico.

Es una iniciativa impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, teniendo como principal objetivo enseñar a leer y escribir a la población adulta que no ha tenido acceso a la educación formal.

Las metas clave del programa incluyen alfabetizar a más de 523 mil personas antes de finalizar 2025, reduciendo la tasa de analfabetismo del 13.7 % actual al 4 %.

De la misma manera, atender a la población de 15 años en adelante que no ha tenido acceso a educación formal, con un enfoque en comunidades indígenas y zonas de alta marginación.

Utilizar el método pedagógico “Fray Matías de Córdova”, un modelo intercultural bilingüe que respeta las lenguas originarias (tseltal, tsotsil, chol, tojolabal y zoque) y permite alfabetizar en menos de cinco meses.

Formar un “ejército alfabetizador” de aproximadamente 50 mil asesores para garantizar el seguimiento puntual y reducir la deserción escolar.

Lograr que los educandos continúen su trayectoria educativa hacia la primaria y secundaria, asegurando un derecho a la educación completa y digna.