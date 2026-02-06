Sin seguridad social 8 de cada 10 personas

Chiapas continúa como uno de los estados con mayor informalidad laboral en México. Según cifras oficiales de Fomento Económico de Chiapas (FEC), en 2025 el 77 % de la población ocupada en el estado trabajaba sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley, una tasa que lo sitúa entre los territorios con mayor precariedad laboral del país.

Los datos resultan alarmantes al compararlos con el promedio nacional, que fue del 55.4 % en 2024. Esta diferencia de más de 21 puntos porcentuales evidencia una fractura profunda en la estructura del empleo formal y subraya las desigualdades estructurales que persisten en la entidad.

Nivel nacional

Los datos exponen que Chiapas se mantiene de manera consistente en los primeros lugares de economía informal a nivel nacional. Esto se traduce en que, aproximadamente, ocho de cada diez personas trabajadoras realizan sus actividades al margen de la ley, principalmente en comercio ambulante, agricultura de subsistencia, servicios domésticos y pequeños negocios sin registro.

Esta masiva informalidad no solo precariza la vida de los trabajadores al negarles acceso a salud pública, pensiones, créditos para vivienda y estabilidad económica, sino que también debilita las finanzas públicas del estado. La reducida base de contribuyentes formales limita severamente la capacidad de inversión en infraestructura, educación y servicios básicos, creando un círculo vicioso de subdesarrollo.

Alerta

La situación coloca una alerta urgente sobre la necesidad de políticas integrales y esfuerzos coordinados entre los ámbitos estatal, federal y los sectores privado y social.

Revertir esta tendencia es fundamental para sacar a la mayoría de la población trabajadora chiapaneca de la vulnerabilidad y construir un camino hacia un desarrollo económico inclusivo y sostenible.