Sin seguro médico autoridades municipales

En San Cristóbal, los elementos de la policía municipal no cuentan con seguro médico, por lo que están siendo obligados a registrarse en IMSS Bienestar, un servicio de salud para personas que no cuentan con un patrón. Así lo informó Miguel Irecta, a cargo del enlace estatal de la red nacional de asociaciones policiales.

En entrevista indicó que es el municipio quien tiene la obligación de otorgar a los elementos todo lo necesario para su desempeño, además de un seguro social y con ello, un servicio médico. Señaló que en caso de que el ayuntamiento no quiera darlos de alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), se podría pagar un servicio médico privado.

Esa es la situación que se vivía bajo las administraciones pasadas de Mariano Díaz Ochoa y Jerónima Toledo, en donde dentro de la base se contaba con un servicio médico de primer nivel, el cual les otorgaba las incapacidades.

En caso de requerir un servicio mayor, se pagaba un servicio médico privado. Para operaciones, el recurso se aprobaba en cabildo y se entregaba en efectivo o se reembolsaba en caso de ya haber pagado el servicio.

Actualmente, el gobierno municipal solo los atiende una vez que se ha ganado alguna resolución legal.

Señala que la Red de organizaciones policiales, tuvo contacto con el gobernador, cuando este era senador en el Congreso de la Unión. En su momento, se le informó de las problemáticas y celebró la importancia que el gobierno estatal le está dando a los elementos policiales.