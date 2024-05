Sin señales de que el calor disminuya

Es importante que la población se prepare y tome conciencia de lo que nos espera para los próximos días o semanas en cuanto a las condiciones climáticas, puesto que hay una recesión de las lluvias muy marcada sin manifestación clara de cuándo pueda cambiar, lo que mantiene preocupados a los investigadores y especialistas.

Investigador

Lo anterior, lo señaló el investigador por México asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Unicach, respecto al pronóstico emitido por otros colegas de la UNAM en cuanto a los 10 a 15 días de más altas temperaturas que estarán presentándose en gran parte del país.

Es un hecho que existe el riesgo latente de romper récords en temperatura ambiental, cuando ya se deberían estar presentando las primeras lluvias, que ya ocurrió en algunos puntos, pero de forma aislada, pues en general continúa un periodo de resequedad. “El calor va a continuar hasta que no exista una regularidad de las lluvias”, consideró.

Refirió que el calor no está determinado propiamente por la generación de contaminante en la circulación de más o menos coches, por ejemplo, sino por la circulación de los vientos, la temperatura de estos y del agua de mar, la circulación de las mareas, lo que influye en la rotación de la Tierra.

Contaminantes

Sobre el aumento de contaminantes que advirtieron los investigadores de la UNAM, dijo que tiene que ver exclusivamente con la Ciudad de México y algunas áreas de la conurbación, no para todo el país.

“Eso por el tipo de parque vehicular de esa zona, de millones de autos que circulan diario y que asociado con el calor y la falta de viento está originando que la concentración de contaminantes esté latente”, mencionó.

En Chiapas no aplica porque no es equiparable el parque vehicular y las actividades que se desempeñan son distintas, aunque se debe tomar en cuenta que aquí no existe un monitoreo a gran escala que permita determinar qué actividades se pueden suspender.