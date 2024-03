Sin solventarse 200 mdp en Cintalapa

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), sobre las rendiciones de cuentas del 2019 al 2021, son más de 200 millones de pesos que están sin solventar por el exedil del entonces Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Francisco Nava Clemente, esposo de la candidata del partido Verde, Alejandra Aranda Nieto.

Las observaciones a la auditoría número 136/2019 al municipio de Cintalapa, detallan un monto por solventar de 213 millones 894 mil 562.89 pesos. La auditoría número ASE/OAC/018/2020 al municipio de Cintalapa resalta un adeudo de 53 millones 200 mil 973.52 pesos, además de que las observaciones a la auditoría número ASE/OAC/039/2021 al municipio de Cintalapa ascienden los 17 millones 930 mil 211.78 pesos.

Los documentos públicos del “Informe Individual de Auditoría (ASE/OAC/018/2020) de la Cuenta Pública 2019” de este municipio están plagados de observaciones de obras que no funcionan; por ejemplo, el Resultado núm.25 Observación 1. No Atendida “Ampliación de Red de Energía Eléctrica”.

Se destaca que la obra con un presupuesto modificado de 2 millones 855 mil 608.53 pesos no funciona, porque se encuentra “carente de servicios básicos para su correcta operatividad, toda vez que el tramo correspondiente a las estructuras núm. 33 a la 41 no operan debido que a la fecha no está energizado y no se ha realizado la libranza correspondiente”.

Esta es una de las más de 40 observaciones que tiene el “Informe Individual de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019”.

Se presume que al final de su administración, el edil apoyó a su esposa Alejandra Aranda Nieto para que asumiera el cargo como presidenta municipal en 2021 con dinero del erario público; es de recordar que recientemente pobladores del ejido Jacinto Tirado denunciaron desvío de recursos en una obra de agua potable.

La obra gestionada por el exalcalde de la administración municipal 2018-2021 de Cintalapa, se encontró inconclusa con los pagos realizados a empresas que son propiedad de la actual candidata Alejandra Aranda Nieto, por monto de un millón 579 mil 165.19 pesos

Según los denunciantes del ejido, son varias las obras inconclusas al igual que las deudas con proveedores locales y estatales.