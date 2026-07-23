Sin trabajo duro no hay foto: Pedro Valtierra

“El arte no lo hace el instrumento, el arte lo hace el pincel, la pluma, el lápiz”, suelta el fotoperiodista Pedro Valtierra cuando se le pregunta por el uso del celular para hacer fotografía en tiempos de redes sociales.

Este viejo lobo de mar, quien cubrió conflictos en Guatemala, El Salvador y el alzamiento armado zapatista en 1994, contesta con espontaneidad cuando se le pregunta del uso de la IA. “Eso es el chamuco”, dice, entre risas.

El nacido en San Luis de Ábrego, Fresnillo, Zacatecas, fundador de la agencia de fotografía Cuartoscuro, estuvo la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez para participar en el conversatorio “Retrospectiva”, organizado por Cuarto Poder con motivo de sus primeros 50 años de vida.

Ahí compartió parte de su experiencia y, posterior, en los estudios de TVO de Cuarto Poder accedió a una plática exclusiva en la cual recordó cómo fue que la fotografía lo sedujo y cuáles son los pendientes.

Del cuarto oscuro a Cuartoscuro

—¿Cómo descubriste que la fotografía era lo tuyo?

Es una larga historia, pero haciendo un recuento breve, yo conocí a finales de 1971 el cuarto oscuro (el laboratorio donde se revelaban las fotos cuando se utilizaban negativos).

Me impactó tanto, estaba todo oscuro con una luz ámbar. Había dos laboratoristas imprimiendo. Yo iba encandilado y poco a poco conforme me fui desencantando vi cómo iban apareciendo las fotos y me impactó ese momento.

Yo ya sabía de la foto, pero nunca había estado en un cuarto oscuro. Yo tomaba fotos con una Instamat (cámara fabricada por Kodak), mandaba a revelar, pero nunca había estado en un cuarto oscuro. Me impactó ese momento, me embrujó.

—Tu mayor logro es Cuartoscuro, la agencia de fotografía fundada en 1986; ¿por qué Cuartoscuro?

A Cuartoscuro le pusimos así porque yo soy admirador de Manuel Becerra Acosta y de Unomásuno, donde estuve un tiempo. Él hizo un cabezal con Pablo Rulfo en minúsculas y yo quería hacer algo así con Cuartoscuro; el Cuarto Obscuro era un suplemento que se había hecho con Víctor Roura, lo ajustamos para hablar un poco del origen de la fotografía.

Chiapas y el EZLN

—Tú cubriste al EZLN, ¿en qué momento llegaste?

Yo estaba celebrando la llegada del Año Nuevo en 1994, recibí una llamada temprano donde me preguntaron qué estaba pasando en Chiapas. Al día siguiente fuimos a San Cristóbal y estuve trabajando dos meses.

Pedro Valtierra, quien ha lanzado la revista de Cuartoscuro, cuenta que en aquel momento pensó que “conocía a los personajes que estaban encabezando el movimiento”, porque conocía bien Chiapas. Había venido antes a hacer trabajos para Unomasuno.

Por ello, durante los primeros días del conflicto, con esa idea de que quizás podría identificar a algunos de los que encabezaban el alzamiento, se fue solo en su carro a buscar hacer fotos por su cuenta. Dejó tarjetas (como se hacía en aquellos años) en la Selva, pero nunca tuvo respuesta.

—¿Cuál es el momento que más recuerdas de esa cobertura, del alzamiento del EZLN?

Primero, yo no creía que fuera a haber un levantamiento armado así de esa naturaleza. Pensaba que iba a haber brotes de violencia, pero no de esa magnitud.

Me acuerdo mucho que en el mercado de Ocosingo había varios zapatistas muertos que tenían fusiles de madera, eso me impactó muchísimo porque se notaba que había sido una masacre.

Me sorprendieron los fusiles de madera, entiendo que era parte de una estrategia, significaba que era injusto que el ejército masacrara porque ellos traían fusiles de palo.

—En estas coberturas que hiciste en Chiapas y en otros países, ¿en algún momento te cuestionaste qué hacías ahí?

Uno como periodista lo que piensas es cómo se llegó a esta circunstancia y por qué hay estos levantamientos. Yo no condeno los levantamientos ni la lucha armada de esta naturaleza por una razón, porque somos periodistas, pero además, quien conoce Chiapas sabe que las condiciones sociales son injustas.

“El periodismo requiere mucha mesura y reflexión. Concretamente de Chiapas, yo soy respetuoso de los movimientos, porque soy periodista. Reviso, registro, tengo mi posición por supuesto, pero hay que ser muy respetuoso de las expresiones populares, más allá de que te guste o no te guste.

El fotoperiodismo

—Has hecho más de 400 exposiciones o participado en ellas, ¿cuál ha sido tu mayor logro a través de la fotografía?.

Es haber aprovechado todas las oportunidades que tuve. Trabajé con Benjamín Wong y me dio oportunidades. Trabajé con Becerra Acosta, con Payán, con Carmen Lira, compañera de muchas historias. Yo sería injusto diciendo que soy yo, son todas las personas con las que he trabajado.

Cuando a Pedro Valtierra se le cuestiona sobre qué satisfacción personal le ha dejado la fotografía, es pragmático. Dice haber “respondido a lo que tenía que responder en el momento que tenía que hacer fotos. Como profesional respondí y registré lo que tenía que registrar, asumiendo los riesgos”.

El zacatecano no deja de reconocer a la gente que le ha apoyado, en particular, a los personajes que retrató.

“Qué hice, trabajé, le puse muchas ganas, y he entendido que la fotografía es para publicar en los periódicos, ahora en las redes sociales, para que alguien lo vea”.

—¿Qué opinas del trabajo del fotoperiodista en la actualidad?

Yo creo que el trabajo de los fotógrafos es muy importante, lo hacen con mucha responsabilidad. Son circunstancias muy distintas a los que vivimos en aquella época, pero sí es importante decir que el fotoperiodismo en general no ha sido bien aprovechado.

Los jóvenes hoy viven otra circunstancia. Ellos publican en redes, es muy diferente la fotografía.

“Pienso que son buenos fotógrafos, comprometidos con su tiempo, pero comparados con nosotros, es muy diferente”.

Foto con celular e IA

—¿Qué piensas de la fotografía con celular?

Yo no cuestiono la pluma, sino quién mueve la pluma, en este caso quien mueve la cámara. Es el instrumento. Yo no voy calificar el celular, sino la foto. Se pueden hacer buenas fotos con el celular o con una Leica (cámara de gran calidad) que te cuesta 100 mil pesos o 150 mil pesos o un Xiaomi. Me preocupa más que el teléfono, la actitud del fotógrafo.

“Yo creo que puedes tener la sensibilidad, pero se requiere trabajar duro, si no hay trabajo no va a haber nada”.

—¿Qué piensa Pedro Valtierra de esta cosa que se llama Inteligencia Artificial?

Eso es el chamuco, dice, entre risas. “Me asusta mucho, me da miedo como con la inteligencia artificial intentan engañarte. Yo vengo de la prehistoria y me gustan las cosas diferentes”.

El afamado fotoperiodista, galardonado por Cuarto Poder con una estatuilla en forma de puño del artista Robertoni Gómez, recomienda imprimir las fotos o guardarlas bien, porque un archivo se puede perder.

—¿Te hace falta algo por hacer Pedro?

Tomar fotos, porque me dedico a dar entrevistas. No, no me hace falta nada. Estoy contento, participo en proyectos, apoyo a jóvenes fotógrafos, hacemos concursos.

“Me gustaría irme a Irán, a Palestina, hacer fotos, retratar esa circunstancia tan violenta, ese genocidio que se vive ahí”.