Sin violencia contra regidor Fidel Kalax

Tras atender una denuncia hecha por habitantes de la comunidad de San Antonio de los Baños en relación con Campo Grande II, el cuarto regidor de San Cristóbal, Fidel Kalax, fue retenido por esta última población durante la noche del viernes, hasta que la presidenta municipal Fabiola Ricci llegó para mediar la situación.

Hechos

En una transmisión hecha por la edil, Kalax narró que, ante la solicitud ciudadana de acompañamiento decidió asistir a la comunidad de San Antonio de los Baños, aún cuando no logró conseguir el contacto de las autoridades comunitarias. Por lo mismo, dijo, se presentó personalmente para preguntar cómo solucionar el problema.

Según el regidor, el diálogo que se mantuvo con las personas de la comunidad en conflicto, Campo Grande II, “se atoró”. Recalcando que no hubo violencia, como manejaron algunos medios, narró que las soluciones llegaron a buen puerto cuando intervino la presidenta Fabiola Ricci.

Aclaraciones

Ante estos hechos, las autoridades comunitarias de San Antonio de los Baños, municipio de San Cristóbal, lanzaron un comunicado aceptando, en primer lugar, el conflicto con Campo Grande Il, quienes, señalan “de manera unilateral se separaron de nuestra comunidad, despojándonos de dos ollas de captación de agua pluvial”.

Esto, indicaron, a pesar de que se lograron acuerdos ante el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas el pasado 23 de diciembre del año 2024, donde establecieron que se les otorgaría el vital líquido.

Las autoridades señalan que dentro del grupo que se separó de la comunidad están Erasmo Sánchez Gómez y Victoriano Sánchez Gómez, “quienes tenemos conocimiento que ya se están peleando entre ellos”.

Por ello, “hace unos días vinieron a pedir apoyo diciendo que el grupo de Alejandro Sánchez Díaz, líder de Campo Grande Il, no les permitía conectar sus mangueras en las dos ollas de agua que nos despojaron”.

Versión

Según las autoridades comunitarias, Fidel Kalax “llegó a respaldar a estas dos personas, por lo que el mismo grupo de Campo Grande Il es quien actuó de manera violenta en contra del regidor”.

Deslindándose de los hechos, cuestionaron que “un regidor sí les hace caso a dos personas y no a una comunidad que desde el año 2024 padecen del vital líquido al ser despojados de las dos ollas de captación de agua pluvial”.