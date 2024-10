Sindicalizados del Conalep protestan

Derivado del incumplimiento al contrato colectivo de trabajo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), los trabajadores realizaron una protesta para exigir una respuesta a sus demandas.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Conalep, Andrés Martínez Magaña, dio a conocer que para este miércoles iniciaría con una huelga de brazos caídos, sin embargo, la dirección puso sobre la mesa la disposición al diálogo.

Reunión

En este contexto dio a conocer que el director general del colegio, Carlos Aymer Albores Constantino, agendó una reunión con los afectados para el día de jueves 23 de octubre, en la que se comprometió a dar una solución al pago de 71 trabajadores.

“El director nos habló para entablar un diálogo ante la problemática de la falta de pago de prestaciones que se establecen en el contrato colectivo de trabajo. En el caso de algunas compañeras el pago del Día de Las Madres, de útiles escolares, de cambio de nivel, entre otras”, comentó.

Otro de los puntos importantes que están planteando los trabajadores es el reconocimiento de legitimidad de aquellos que llevan varios años de antigüedad.

Sin nombramientos

“Hay compañeros que no se les da ese nombramiento a pesar de que ya llevaban 10 años de antigüedad. Por estas razones nos hemos inconformado”, expresó el represente sindical.

Dijo que están a la espera de que se les dé una respuesta positiva: “el director ya mostró apertura, nosotros tenemos buena disposición, esperamos buenos resultados de las negociaciones que se tengan”.

Consideró que estar abiertos al diálogo no significa que descartan la posibilidad de un paro, “estamos a la espera, si no hay respuesta nos iremos a paro de labores, sabemos que existe el presupuesto para atender estas demandas, no estamos pidiendo algo que no nos corresponde, es algo establecido en el contrato”.