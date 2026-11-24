La base trabajadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) no contempla movilizaciones ni paros, a pesar de la inquietud y la falta de información por parte de las agrupaciones de trabajadores y de la misma Dirección General sobre el pago de retroactivos de este año.

El secretario general de Causa Cobach, Víctor Manuel Pinot Juárez, afirmó que los pagos se realizarán en tiempo y forma de acuerdo a la información oficial.

Incertidumbre

Refirió que entre la base trabajadora de los Cobach hay inquietud porque en otros estados los sindicatos han amenazado con paros y huelgas por la falta de remuneraciones, “pero hoy externamos a los trabajadores administrativos y docentes que el Gobierno de Chiapas y la Dirección General han hecho un compromiso de pago”, dijo.

En ese sentido reconoció la buena relación con la titular del Colegio en Chiapas, Olga Toledo Coutiño, de quien dijo ha vigilado que los procesos se cumplan.

El dirigente de Causa Cobach expuso que, de acuerdo con la información proporcionada, en esta quincena y la segunda de noviembre se pagará el retroactivo junto con la quincena correspondiente, “esto lo hacen de esta manera para que no sea junto con el pago del aguinaldo, que tendrá verificativo en tiempo y forma de acuerdo con lo que marca el calendario”, sostuvo.

Pinot Juárez afirmó que, aunque a nivel nacional aún no se emite y se radica el recurso, en Chiapas se hace un reconocimiento público al gobernador Eduardo Ramírez, quien está haciendo lo posible para que el Estado cumpla y el pago se realice de acuerdo con los plazos correspondientes.