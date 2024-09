Sindicato de trabajadores del ITSC se van huelga

La mañana del viernes trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (ITSC) decidieron iniciar una huelga parcial ante la negación al diálogo de su director, Hernán López Velázquez.

El representante del movimiento, Sergio Hernández Cervantes, previo a una junta con los demás sindicalizados, acordaron comenzar una huelga a partir de las 11:00 horas del viernes, colocando una manta con los colores distintivos rojo y negro, en la cual establecieron sus peticiones que están sin resolver.

Pliego

Instalaciones dignas, respeto a los derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento del contrato colectivo vigente, son algunos de los conceptos que han incluido en el pliego petitorio sumado a la presunta negligencia y falta de comprensión.

“Hoy en día nosotros estallamos en huelga porque tenemos el permiso, esta manifestación es un parcial, el director no quiere reconocer mi personalidad como líder sindical y mi contrato colectivo. Es una persona que no debe influir en ese aspecto porque no tiene la capacidad, además de que ingresan al puesto no por capacidades”, expresó Hernández Cervantes.

Finalmente, expusieron que se mantendrán laborando, no en su totalidad, hasta que sean cumplidas sus necesidades como docentes, administrativos y alumnado, quienes también se manifestaron en contra del responsable que está a cargo de la institución educativa.