Sindicatos denuncian problemáticas en SCLC

Diego Carpio, uno de los dirigente del sindicato independiente de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de San Cristóbal, señaló que la organización ha enfrentado conflictos desde principios de la administración, cuando arbitrariamente se le recortó el salario a un grupo de trabajadores.

Dichos sueldos estaban presupuestados desde 2024, para aplicarse en 2025, por lo que indican, no se presentó alguna de las razones en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo para el descuento que terminó afectando en el aguinaldo que se les otorgó a los trabajadores afectados.

Ante la negativa de la presidenta de dar respuesta a sus inconformidades, Diego reconoce que dos funcionarios de la administración han estado interviniendo, por lo que algunas situaciones han logrado solucionarse de forma pacífica.

Sin embargo, siguen existiendo temas sensibles como el salario y el de pensiones en todos sus sentidos, tanto en incapacidad como por jubilación ya que hay personas que han cumplido con su tiempo, pero siguen trabajando.

En esta problemática no hay favoritismo, indica, pues los dos sindicatos existentes en el municipio lo están padeciendo. Diego señala que las plazas se están congelando. “Es un tema de ponderación de derechos. Es decir, ¿qué nos importa más? ¿Queremos personas jubiladas o nuevas personas trabajando?”, argumentó.

Sobre los dos compañeros a quienes se les inculpó de ciertos delitos, Diego informa que ya fueron declarados como inocentes en una audiencia pública, recuperando todos sus derechos, salvo por un recorte de salario.

En este mismo sentido, José Domingo Ruiz, secretario general del Sindicato único de trabajadores del Municipio de San Cristóbal, denunció que el dinero con el que el gobierno paga la renta de los camiones de basura, alcanza para pagar vehículos que sean de la institución.

Recordó que, desde hace tiempo, los trabajadores le recomendaron al municipio no implementar los contenedores, ya que terminaron en rellenos sanitarios clandestinos. “A las tiendas, los restaurantes, los hoteles, se les hace fácil no pagar la limpieza de un carro exclusivo e ir a tirar la basura a los contenedores”.