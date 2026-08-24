Sindicatos requieren tener comunicación

Los sindicatos municipales requieren tener una comunicación oficial, pero también social, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las demandas de los trabajadores; así lo expresó Carlos Mauricio López durante el foro ciudadano “¿Cuáles son los problemas esenciales de nuestra ciudad?”, en relación al reciente paro de limpia municipal que hubo en San Cristóbal.

Mauricio López detalló que, al no existir una comunicación por parte de los sindicatos, los ciudadanos hacen presión en sectores inadecuados, cuando la molestia debería ser dirigida a las autoridades.

Mencionó que el sindicato debe plantear que dentro de un paro laboral exista también un plan de comunicación con la sociedad civil, para que la gente apoye la causa por la que luchan.

Basura

Durante el foro, Mauricio López también hizo un llamado a cuestionar en su totalidad el manejo de residuos, ya que actualmente la basura generada en San Cristóbal también es trasladada a otras zonas en las que se provoca daño ambiental. Agregó que la basura doméstica, además de que puede ser un foco de infección, también termina provocando las inundaciones que padece la ciudad.

Por su parte, Diego Carpio mencionó que el manejo de la basura también está relacionado con la formación cultural, la cual comienza con políticas públicas enfocadas en la prevención. Señaló que todo aspirante a gobernar la ciudad debe tener un plan de concientización sobre el tema de la basura.