Singular festival de pan artesanal

El Festival del Pan Tuxtleco es una iniciativa que busca posicionar el comercio local con un impulso al rescate de prácticas de elaboración, principalmente artesanal.

De esta manera decenas de vendedores y expositores presentaron sus productos en la Explanada del parque Central, donde familias acudieron para disfrutar del sabor y la tradición que distinguen a la capital chiapaneca.

Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de música en vivo, presentaciones de ballet folklórico y una amplia variedad de piezas tradicionales elaboradas por manos tuxtlecas.

En el parque habían desde hojaldras hasta las emblemáticas semitas y corbatas, cada pan ofreció un viaje al sabor auténtico de Tuxtla, lo que atrajo tanto a familias locales como a visitantes.

En representación de las autoridades y del presidente Ángel Torres, la señora Mercedes Ortiz encabezó este encuentro gastronómico y cultural que reunió a panaderos, emprendedores y a la ciudadanía, en un ambiente lleno de aromas, colores y alegría.

Así mismo participó la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca; las regidoras Paola Aguilar, Marcela Iturbe y Fredegunda Alegría.

En el recorrido se pudieron observar los diferentes stands de expo venta de las y los productores locales, con gran talento y valor cultural del pan tuxtleco, como parte fundamental de la identidad de la ciudad.