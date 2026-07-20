Sismo de 7.4, de los más importantes en el siglo

El sismo ocurrido hace unos días con epicentro en Chiapas se convirtió en uno de los eventos más importantes del siglo, al registrar una magnitud de 7.4 pero con daños que fueron menores, dijo Silvia Ramos Hernández, especialista en temas de sismicidad.

Puntualizó que la entidad tiene un historial de movimientos con magnitudes similares o mayores, es decir, allá por los años de 1902 y 1903 se presentaron temblores con epicentros, en su mayoría, hacia la costa de Chiapas.

Entrevistada sobre el tema, recordó que se trató de un evento muy importante por la cantidad de energía que se liberó y que por fortuna ocurrió a unos 135 kilómetros de la línea de la costa, lo que ayuda a aminorar el impacto de la intensidad.

Que se haya sentido en casi todo Chiapas, comentó, se debe a que ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, lo que facilita que el movimiento llegue muy rápido a diversas zonas.

Impacto

La académica e investigadora enfatizó que la connotación entre un sismo fuerte y un terremoto se vincula con el impacto de los daños; sin embargo, con lo ocurrido recientemente las afectaciones fueron menores.

El temblor, explicó, es un recordatorio de que hay que estar preparados, y entender que es una región sísmica. Es decir, que la tierra emite señales para liberar energía con el roce de las placas tectónicas.

Para tener una idea, en un año habitual en el estado pueden registrarse de tres mil a tres mil 500 sismos; cuando ocurren movimientos fuertes es que la cifra se eleva, debido a la cantidad de réplicas que aparecen.

Esas magnitudes, remarcó la especialista, pueden ser destructivas y más cuando están tan cerca de la costa. Se debe entender, dijo, que estos fenómenos no son una fatalidad, más bien, hay que ser preventivos.

Prevención

Consideró importante que en las escuelas se fortalezca el conocimiento preventivo sobre el tema de los sismos, además de la práctica de simulacros y entender el por qué ocurren los fenómenos.

Al finalizar, después de cada evento es fundamental reflexionar desde cualquier espacio en el que uno se encuentra, a fin de contar con planes de emergencia en casa o en los sitios laborales.