Sismo deja daños en 17 municipios: Protección Civil

En 17 municipios del estado se presentan afectaciones en viviendas, centros hospitalarios, escuelas y edificios públicos, derivados del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, con epicentro en Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con el último reporte del Centro de Monitoreo del Sistema Estatal de Protección Civil, tras las revisiones se han detectado 389 casas con afectaciones, de las cuales una colapsó y 22 quedaron inhabitables, por los daños estructurales.

En el sector salud, tres hospitales, una unidad médica, dos casas de salud y dos unidades del IMSS-Bienestar resultaron con daños.

A su vez, en materia educativa son 25 escuelas las que presentan daños.

Afectados

El organismo precisó que los municipios en donde se presentaron afectaciones a la infraestructura son: Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

Las verificaciones por los posibles daños ocasionados por el sismo continúan, efectuando la evaluación física de los inmuebles para “garantizar la seguridad de la población”.

Asimismo, puntualizó que el gobierno del estado, a través de sus distintas dependencias, sigue trabajando en la atención de las zonas afectadas.