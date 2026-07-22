Sismo dejó daños en 389 casas y 25 escuelas

Unos días después de que ocurrió el sismo de 7.4 de magnitud y que tuvo su impacto en Chiapas, la Secretaría de Protección Civil actualizó los daños del movimiento y se contabilizaron 25 escuelas con afectaciones y alrededor de 389 casas en todo el estado.

El Sistema Estatal de Protección Civil detalló el balance de daños y también las atenciones que se dieron a consecuencia del temblor que tuvo su epicentro en territorio local.

Impacto

El Centro de Monitoreo recabó la información y enfatizó que fueron 17 los municipios en la entidad que presentaron daños en infraestructura.

Los municipios que conforman la lista son Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

Más datos

También el Sistema Estatal de Protección Civil detalló que se encontraron con 22 casas inhabitables y una más colapsada.

Dentro de las cifras actualizadas aparecen con daños tres hospitales, así como una unidad médica. Con afectaciones también apareció la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, además de dos Casas de Salud y dos unidades IMSS-Bienestar.

Adicional a las 25 escuelas que presentaron un impacto a consecuencia del sismo, también se suma el mismo número de inmuebles públicos que fueron identificados en varias partes de Chiapas.

“El Gobierno del Estado, a través de sus distintas dependencias, continúa trabajando en la atención de las zonas afectadas y en la evaluación física de los inmuebles para garantizar la seguridad de todas y todos”, expresó el Sistema Estatal de Protección Civil.