Sismo sacude la frontera sur de México

Un sismo de magnitud 5 se registró la mañana de este lunes 19 de octubre, con epicentro en la frontera entre México y Guatemala.

El temblor que se percibió en los municipios de la frontera sur, Soconusco y Sierra no ha provocado mayores daños.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 72 kilómetros al este de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo y una profundidad de 10 kilómetros.

Datos del fenómeno

El sismo pudo percibirse a las 8:47 horas y se suma a las tres mil 087 réplicas del terremoto ocurrido el pasado 17 de julio en esa misma zona el cual tuvo una magnitud de 7.4.