Sistema de agua tiene entre 60 y 70 años

Carlos Alberto González de León, director del Sistema de agua potable y alcantarillado municipal (Sapam) informó que una vez saldada parte de la deuda millonaria que tenía la institución, se podrá acceder a beneficios fiscales y recursos de nivel federal y estatal que serán destinados a mejorar la estructura hidráulica y a modernizar los sistemas.

Estas acciones, explicó, se dan en un contexto de crecimiento poblacional, variabilidad climática y el envejecimiento de la estructura existente, que llega a tener una antigüedad de entre 60 y 70 años.

Problemática

La vejez de dichas estructuras, señaló el director, es un problema cuando, al momento de enviar agua a colonias donde no gozaron de este servicio por más de 14 años, tienen que poner mayor presión.

El funcionario informó que se está trabajando en un plan maestro que mejore todo el sistema de agua que tiene la ciudad. Del mismo modo, señaló que el aumento de 10 pesos al servicio doméstico, que se apega al índice inflacionario del cinco por ciento, será destinado, sobre todo, al área técnica.

Mencionó que la ejecución de este plan maestro de saneamiento es derivada de un convenio que se hizo con la Comisión nacional del agua (Conagua) y que, al mismo tiempo, se está haciendo la interconexión de dos pozos que en 2025 se otorgaron de manera formal.