Sitúa encuesta a ERA aprobación del 69.1%

Una encuesta realizada por Emotegia Investigaciones y Consultoría, reveló que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tiene una aprobación estatal de 69.1 % en el desempeño general.

Con esa cifra, la administración estatal se colocó por arriba de otras entidades federativas como Coahuila, Guanajuato y Querétaro, las cuales se ubicaron entre un 68.50 y 65.80 % de aprobación.

Otros rubros

Emotegia destaca un 70.2 % de satisfacción de la población después de recibir atención en una clínica u hospital público.

Incluso el Gobierno de Chiapas alcanza un 54 % de mejoría, esto a pregunta de la situación general en la comunidad.

Otro dato que viene en la encuesta es que un 40 % de las personas entrevistadas respondió que la seguridad ha mejorado; un 20 % que sigue igual y un 40 % que ha empeorado.

También se detalla que en el transcurso del año la economía familiar mejoró, dijo el 54.29 % de las personas que respondieron a esa pregunta.