Smapa busca mejorar sus ingresos

El Sistema Municipal de Agua Potable (Smapa) dio a conocer que rubros como cartera vencida, tomas clandestinas y fugas impactan sus ingresos por un monto de alrededor de tres millones de pesos mensuales, cuando la producción es de cinco millones.

Se especificó que de los cinco millones de pesos que se producen, no se puede recuperar un 60 por ciento de egresos generados por energía eléctrica, potabilización y distribución.

Hay fugas en líneas primarias que están a dos o tres metros de profundidad, son tuberías de asbesto – cemento- y es necesario reubicarlas, pero se requiere de una inversión fuerte, pues son tubos que van desde las 8 pulgadas hasta las 30 o 36 pulgadas, reconoció que ya se tienen detectadas, pero se deben contratar empresas para laborar y eso significa una fuerte inversión que al mismo tiempo impactaría en la mejora de ingresos económicos.

De la misma manera que las líneas principales de distribución se hicieron hace muchos años y están debajo de edificios, casas, terrenos o propiedades, es que se tiene que invertir en la reubicación; ya se tiene un presupuesto para instalarlo sobre las calles, en donde tiene que ir.

Esta situación ocurre porque la ciudad fue creciendo y se fraccionaron los terrenos, sin saber que debajo de los mismos pasa una tubería.

Además de que se tienen identificadas entre 40 y 50 mil tomas clandestinas, que son las que más desperdicio de agua generan, al no pagar, a las personas no les preocupa el consumo desmedido del líquido, de tal manera que se trabaja en esta regularización; ya existe un programa de regularización y se les cortará el servicio a quienes no se sumen, de acuerdo con el procedimiento legal.

Otra de las grandes pérdidas es que se tienen 160 mil tomas con contrato, pero hay robo de medidores que impide el cobro correcto del consumo, a lo que se suma la falta de actualización y renovación de medidores.

La falta de cambio es por un rezago que se tenía desde administraciones anteriores, por lo que se reconoció que a pesar de los esfuerzos por mejorar, el abandono en que se dejó la institución fue de décadas, ya han ido avanzado de manera considerable, pero se requiere de mayor tiempo para hacer el saneamiento total de la institución.