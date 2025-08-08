SMAPA mejora drenaje sanitario en Tuxtla

Durante los primeros siete meses de 2025, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) ha ejecutado 24 obras de rehabilitación de drenaje sanitario en distintas zonas de Tuxtla, sustituyendo más de tres mil metros de tubería antigua y colapsada, y construyendo o rehabilitando 89 pozos de visita. Actualmente cuatro obras más están en proceso, con lo que se sumarán otros 611 metros de tubería y 51 pozos de visita rehabilitados.

Estas acciones han beneficiado de manera directa e indirecta a más de 177 mil habitantes en colonias como Las Delicias, Plan de Ayala, El Roble, Chapultepec, San José Terán, Infonavit El Rosario, Infonavit Grijalva, entre otras.

Además de mejorar el servicio de drenaje, estas obras han ayudado a prevenir escurrimientos en calles y afectaciones a viviendas, optimizando la conducción de aguas residuales hacia las plantas de tratamiento de “Paso Limón” y “Tuchtlán”.

Estas acciones se realizan en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, de fortalecer y mejorar el servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad. Smapa continuará con nuevas rehabilitaciones, así como trabajos de mantenimiento y desazolve en la red sanitaria.