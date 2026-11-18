Con el propósito de facilitar el pago del servicio de agua potable y brindar alternativas a la economía familiar, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez habilitó una nueva modalidad para liquidar los recibos con tarjetas de crédito a tres y seis meses sin intereses.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, este beneficio entró en disposición a inicios del mes de noviembre y puede solicitarse en cualquiera de sus agencias comerciales.

Para utilizarlo, los usuarios deben presentar su recibo de agua potable y una tarjeta de crédito, elegir el plazo de financiamiento y realizar el pago correspondiente.

La promoción aplica para tarjetas de crédito de cualquier banco, con excepción de American Express, y está sujeta a los términos y condiciones de cada institución bancaria.

Cuotas pequeñas

De esta manera, el monto del recibo puede cubrirse mediante mensualidades, mientras el banco realiza los cobros correspondientes al tarjetahabiente.

Autoridades municipales destacaron que en 2025 la cifra de morosidad en la ciudad era de 29 mil usuarios, esto luego de una reducción con un numero inicial de 32 mil 500 personas.

Además, señalaron que los ingresos por el servicio son indispensables para cubrir los gastos de captación, potabilización, conducción y distribución del agua, así como para mantener la infraestructura hidráulica.

Finalmente, el Smapa destacó que busca ofrecer mayores facilidades a los usuarios para cumplir con sus recibos y fortalecer la recaudación destinada a la operación del sistema de agua potable en la capital chiapaneca.