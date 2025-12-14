Sobrecarga de adornos navideños es un riesgo

En esta temporada decembrina gran parte de la población coloca el árbol y adornos navideños en toda su casa, pero sin revisar las condiciones de las conexiones y la instalación eléctrica, considerando la poca cultura de dar mantenimiento a estos sistemas, eso representa un riesgo alto.

Pascual López de Paz, profesor-investigador del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), indicó que lo primero que se debe hacer es revisar las conexiones eléctricas.

Problemática

La mayoría de las viviendas no tienen la instalación ni los calibres adecuados de cables, desde ahí inicia el problema y el riesgo por sobrecalentamiento que puede causar un cortocircuito; en general, esto es lo que causa el mayor gasto de energía.

Hace varios años surgió la tecnología LED para los adornos navideños con luces, logrando que los incandescentes ya casi no se usen, sin embargo, se producen de diversas marcas, por lo que es importante revisar las etiquetas para saber el voltaje, instalación y uso correcto (que muchos no leen) y, sobre todo, que estén certificados.

Malas prácticas

Algunas familias tienen la mala práctica de dejar encendido el árbol navideño y los adornos toda la noche, lo que incrementa de forma considerable el uso de energía y hay riesgos de cortocircuitos e incendios fuertes, lo cual ya se ha presentado en Chiapas y en México, cobrando varias vidas.

Recomendación

Algo importante en el consumo de electricidad es que recomienda desconectar todos los aparatos cuando no se utilicen, porque, aunque estén apagados siguen consumiendo luz, y si las instalaciones eléctricas no han recibido mantenimiento también hay riesgo de cortos en algún momento.