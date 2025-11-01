Sobredemanda de energía, la causa de apagones

Los constantes y prolongados apagones y fallas en el servicio de energía eléctrica en los últimos meses en el centro de Tapachula, son consecuencia de la creciente demanda y la saturación que existe, expuso el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez.

Advirtió que la red eléctrica de la zona fue construida hace casi 20 años y en aquel tiempo cuando se cambió del cableado eléctrico al subterráneo se realizó para atender la demanda existente pero que en la actualidad es insuficiente, sobre todo por la creciente demanda de energía eléctrica por parte de los más de mil comercios que están instalados en esta zona.

La adaptación de estos edificios para ser utilizados como hoteles u hospedajes, todos con equipos de aire acondicionado, ha generado un aumento en la carga eléctrica, a ello se suma el crecimiento de los negocios lo que provocó la evidente saturación del servicio.

Migración causó alta demanda

Indicó que además del crecimiento de los comercios, la oleada de inmigrantes que llegó a la ciudad en busca de una mejor vida en los últimos años generó un aumento en la demanda de servicios básicos, incluyendo la energía eléctrica en el centro de Tapachula.

El especialista en ingeniería electromecánica puntualizó que para atender este problema, es necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realice mejoras en la infraestructura eléctrica y atender la demanda.

“Es necesario que actualicen los equipos de la red eléctrica e instalar nuevos transformadores para soportar la creciente demanda, además, es importante que los propietarios de los locales comerciales tomen medidas para reducir su consumo de energía y evitar sobrecarga”, dijo.

Afirmó que mientras esto no ocurra el problema se mantendrá y, por el contrario, seguirá en aumento, causando afectaciones no solo a negocios sino también a la zona habitacional.