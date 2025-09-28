Sobrepeso de mascotas, poco atendido

Un tema poco atendido pero vigente en Chiapas es la salud de las mascotas, que habitualmente está relacionado a padecimientos de sobrepeso y alimentación, explicó la doctora Martha Ramos, médico Veterinario Zootecnista.

Con motivo del Día de la Obesidad en Mascotas, que se conmemora cada 9 de octubre, sostuvo que es importante recordar que los cambios en la rutina no solo afectan a las personas, también a los animales de compañía.

Efectos

Los efectos más frecuentes en las mascotas incluyen alteraciones digestivas, fluctuaciones de peso, deshidratación o pérdida de vitalidad. De hecho, algunas investigaciones muestran que cuando los perros comen a diferentes horas cada día, como suele pasar en por ejemplo vacaciones, su “reloj interno” se desajusta.

Ese reloj es el que ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio y regular la energía. Por eso, los cambios de horarios de comida pueden hacer que las mascotas se sientan menos activas, con alteraciones gastrointestinales o incluso con variaciones de peso.

Por ello la microbiota intestinal, conformada por una comunidad de millones de bacterias, es muy importante, ya que es la encargada de digerir diferentes componentes de los alimentos, como las fibras prebióticas, y va a producir compuestos que son esenciales para proteger la salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico.

“Esto, sumado a dietas desbalanceadas, puede derivar en sobrepeso y enfermedades asociadas a la obesidad”, explicó la doctora con maestría en Nutrición Animal.

Recomendó restablecer porciones correctas y una dieta balanceada como fundamental para tener salud digestiva, un peso adecuado y una microbiota equilibrada, que ayudara tiene runa mejor salud digestiva y favorecer la energía, piel y pelaje de los perros con fibras prebióticas y proteínas de calidad.