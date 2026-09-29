Sobresale Delegación de Chiapas en Olimpiada

Una destacada participación logró la Delegación Chiapas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas durante su participación en el 10.º Concurso Nacional para Educación Básica, llevándose un total de siete medallas.

La Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) manifestó su felicitación y reconocimiento a los excelentes resultados individuales obtenidos por las y los representantes.

A esos importantes logros se suma que seis integrantes de la Delegación Chiapas fueron preseleccionados para participar en el proceso rumbo a Bulgaria el próximo año, un resultado que refleja su talento, preparación y dedicación.

Reconocimiento

La Facultad extendió una felicitación a todas y todos los participantes, así como a las y los líderes de equipo, José Antonio Velázquez Arrazate, Esteban Hernández Méndez y Franco Álvarez González, que los acompañan y entrenan.

Reconoció también a Sergio Guzmán Sánchez, profesor de la Facultad y Delegado Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Chiapas, por su labor en la preparación, formación y acompañamiento de las nuevas generaciones de talento matemático.

“Sus resultados son motivo de orgullo para nuestra Facultad y para nuestro estado. Enhorabuena y mucho éxito a quienes continúan su preparación rumbo a Bulgaria”, manifestó en sus plataformas la universidad.