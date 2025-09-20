Sobrevuelan y verifican normatividad en El Castaño

Con el objetivo de reforzar la seguridad y el monitoreo de la región, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la Secretaría de Marina Armada de México, el jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería número 10, Adrián Villalobos Monteverde y el presidente municipal de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, llevaron a cabo una verificación de normatividad ambiental en El Castaño, en el municipio de Mapastepec.

Visita

Este operativo se realizó tanto de manera aérea, con el Black Hawk, y mediante el uso de embarcaciones con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), a través de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP), que ya se encuentra desplegada en la región para continuar garantizando la seguridad y protección de los habitantes de Mapastepec y sus alrededores.

En seguimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y con el trabajo coordinado de la Secretaría de Marina Armada de México, se establecerá de manera permanente una base de operaciones de la URAP en El Castaño. La cual contará con una embarcación destinada a patrullar y monitorear la costa, el río y el litoral de la zona, fortaleciendo así la seguridad en la región y los operativos interinstitucionales.

Sobrevuelo

Asimismo, como parte de los esfuerzos por mantener la seguridad en todo el estado, realizaron un sobrevuelo por la región, para evaluar las condiciones de seguridad en la zona. Estas medidas buscan reducir la incidencia delictiva, garantizando el respeto al medio ambiente, con el fin de preservar la integridad de los ecosistemas y mejorar la seguridad integral de las familias chiapanecas.