Socavón amenaza con dejar incomunicadas a comunidades

En las comunidades de la zona alta de Tapachula existe una gran preocupación debido a que un enorme socavón que se ha formado, está cerca de la planta potabilizadora de Tapachula y amenaza con dejar incomunicados a unas 80 comunidades de la denominada Ruta del Café.

A lo anterior se le suman las intensas lluvias y la falta de mantenimiento a la carretera.

El agujero se ubica sobre la carretera Tapachula-Nueva Alemania, a la altura del kilómetro 3.5 cerca de la planta potabilizadora en la comunidad Montañas del Chaparrón, el cual cubre los dos carriles de la vía de comunicación.

Un peligro

Este viernes, Jesús Hernández, uno de los líderes de las comunidades cafetaleras dijo que el agujero en la carretera se ha convertido en un peligro para los automovilistas y motociclistas, sobre todo cuando está lloviendo.

Expuso que la extensión del gran agujero es de aproximadamente ocho metros de largo, tres metros de ancho y unos 40 centímetros de profundidad, pero poco a poco se va agrandando y profundizando, ya que el agua permanece dentro de él y hay riesgo de que el socavón no sea atendido.

“Se trata de una carretera estatal y es la Comisión Estatal de Caminos la que debería atender este problema, sin embargo, hasta ahora no hay solución, por ello, alzamos la voz para que a la brevedad reparen este agujero que amenaza con dejarnos incomunicados”, abundó Jesús Hernández.

Por su parte, Néstor López, chofer del transporte público, afirmó que motociclistas y algunos choferes han caído sobre el agujero, sobre todo cuando se registran lluvias y por las noches, cuando la visibilidad es mucho más complicada. Por fortuna todo ha quedado en el susto y daño la materiales.

“Varios conductores han caído sobre el agujero, ya que con el paso del tiempo el diámetro del socavón se ha hecho más grande, pero desafortunadamente ni las autoridades ni la empresa a cargo del mantenimiento de la vía han hecho más para repararlo”, expresó.

Mencionó que en la presente temporada de lluvias la Ruta del Café ha sido golpeada, ya que el pasado 19 de septiembre colapsó un puente a la altura de la finca Chapultepec y ahora se registra este socavón, resultado de la falta de trabajos de mantenimiento a esta importante vía de comunicación